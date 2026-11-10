Φαν Ντάικ για το συμβόλαιό του που λήγει: «Δεν πανικοβάλλομαι - Έχω περάσει υπέροχα στη Λίβερπουλ»

Όσα είπε ο Φαν Ντάικ για το συμβόλαιό του 

Φαν Ντάικ για το συμβόλαιό του που λήγει: «Δεν πανικοβάλλομαι - Έχω περάσει υπέροχα στη Λίβερπουλ»
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Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποτελεί τον εμβληματικό αρχηγό της Λίβερπουλ τις τελευταίες σεζόν και ειδικά μετά την αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ το περασμένο καλοκαίρι δεν είναι μόνο ο ηγέτης της άμυνας αλλά και της ομάδας συνολικότερα.

Ωστόσο το συμβόλαιο του Ολλανδού με τη Λίβερπουλ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και προς το παρών δεν έχουν γίνει συζητήσεις με τον σύλλογο για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Ο ίδιος ανέφερε πως έχει περάσει υπέροχα όλα του τα χρόνια στο «Άνφιλντ» και θα ήθελε να παραμείνει στη Λίβερπουλ και να κλείσει την καριέρα του εκεί, ωστόσο τόνισε πως δεν είναι μόνο στο δικό του χέρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ: «Νιώθω καλά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει με μένα. Θα δούμε. Δεν πανικοβάλλομαι. Θέλω να συνεχίσω να παίζω και να συνεχίσω αυτό που κάνω. Ας δούμε τι θα φέρει η σεζόν. Έχω περάσει ήδη υπέροχα μέχρι τώρα. Αν αυτό συνεχιστεί, τότε έτσι θα είναι. Αν όχι, τότε θα πάω αλλού.Δεν υπάρχει τίποτα να αναφέρω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει άγχος ή κάτι τέτοιο».

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