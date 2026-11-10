Η Ρέιντζερς θέλει να αγοράσει τον Πένραις από την ΑΕΚ - Το ποσό που αναφέρουν οι Βρετανοί

Ο Τζέιμς Πενράις έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Ρέιντζερς και όλα δείχνουν ότι η σκωτσέζικη ομάδα θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του από την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TEAMtalk, οι Σκωτσέζοι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στην αγορά του ποδοσφαιριστή, έχοντας μάλιστα δεσμεύσει ήδη το απαραίτητο ποσό. Η οψιόν αγοράς που προβλέπεται στη συμφωνία με την Ένωση ανέρχεται στα 960.000 ευρώ.

Ο Σκωτσέζος αμυντικός έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του, καθώς έχει προσφέρει λύσεις τόσο στο αριστερό άκρο της άμυνας όσο και σε πιο κεντρικό ρόλο, όσες φορές του έχει ζητηθεί. Παράλληλα, η παρουσία του στη Ρέιντζερς συνοδεύτηκε από την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα της Σκωτίας.

Θετικός στην προοπτική παραμονής του είναι και ο προπονητής του, Ντέρεκ ΜακΊνες, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του.

«Από το πρώτο λεπτό παίζει με τεράστιο ενθουσιασμό. Προσφέρει ποιότητα και ενέργεια. Οι φίλαθλοι τον αγαπούν για τον τρόπο που αγωνίζεται και για το πόσο πολύ θέλει να κερδίζει. Είναι ένας παίκτης που εμπιστεύομαι εγώ και εμπιστεύονται οι οπαδοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Ρέιντζερς έχει περιθώριο να ενεργοποιήσει την οψιόν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Η δέσμευση των χρημάτων από τώρα αποτελεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σαφή ένδειξη της πρόθεσης του συλλόγου να κρατήσει τον Πενράις και να ξεκαθαρίσει εγκαίρως το μέλλον του.

Μάλιστα, ο ΜακΊνες αποκάλυψε πως θα προτιμούσε ο παίκτης να είχε αποκτηθεί εξαρχής με κανονική μεταγραφή, παραδέχθηκε ωστόσο ότι ο δανεισμός ήταν η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.