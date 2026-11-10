ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα κόντρα στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ

Με στόχο να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Βουλγαρία απέναντι στην Μπάλκαν Μπότεβγκραντ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να προσθέσει ακόμη μία νίκη στη συγκομιδή του, γνωρίζοντας πως έχει απέναντί του έναν αντίπαλο που αναζητά βαθμούς για να βελτιώσει τη θέση του στη βαθμολογία.

Η αποστολή της ομάδας της Θεσσαλονίκης, πάντως, έχει να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες. Εκτός έμειναν ο τραυματίας Τσέντι Όσμαν, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, καθώς και ο Νάσος Μπαζίνας, που δεν συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα.

Στα θετικά για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται η επιστροφή του Ντονάτας Μοτεγιούνας στη σύνθεση της ομάδας, με τον Λιθουανό να τίθεται ξανά στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Παράλληλα, ο «Δικέφαλος» δεν θα είναι μόνος στην Arena Botevgrad, καθώς θα έχει στο πλευρό του και τη στήριξη των φιλάθλων του που ταξίδεψαν στη Βουλγαρία.

Η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μοτεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.