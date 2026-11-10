Μεντιλίμπαρ: «Το κίνητρο ενός προπονητή πρέπει να είναι η ειλικρινής αγάπη για αυτό που κάνει»

Στις «Συναντήσεις Επιμόρφωσης για Προπονητές Ποδοσφαίρου» συμμετείχε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να πραγματοποιεί ομιλία και στη συνέχεια να απαντά στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων. Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» περισσότεροι από 100 προπονητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του και να ακούσουν τις απόψεις του.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τη διαδρομή του στους πάγκους, αναλύοντας τη φιλοσοφία του γύρω από το ποδόσφαιρο, το αγωνιστικό μοντέλο και τις τακτικές που εφαρμόζει. Παράλληλα, στάθηκε στη μεθοδολογία της προπονητικής δουλειάς, στην ηγεσία και στη διαχείριση των αποδυτηρίων, ενώ εξέφρασε τις σκέψεις του και για τη σημερινή πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, μάλιστα, με νοσταλγική διάθεση στην περίοδο που αγωνίστηκε στη Λα Ριόχα, φορώντας τη φανέλα της Λογκρονιές, ανατρέχοντας σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ

«Παραμένω πιστός στο στυλ μου», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ήταν εκείνη την περίοδο που συνειδητοποίησε πόσο καθοριστικό είναι να εξασφαλιστεί η δέσμευση κάθε μέλους ενός συλλόγου και μιας ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχία. Για να κερδίσεις τη δέσμευση των παικτών, των μελών της διοίκησης και των φιλάθλων, το πρώτο άτομο που πρέπει να είναι αφοσιωμένο και να δίνει το παράδειγμα είναι ο προπονητής.

Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους και ο τρόπος που τους προπονείς παραμένουν ίδιοι· αυτό που αλλάζει είναι όλα όσα περιβάλλουν το άθλημα. Μου αρέσει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που στελεχώνουν το προπονητικό μου επιτελείο, τους παίκτες μου και όλους όσους συμμετέχουν στο εγχείρημα. Όπου κι αν πήγα, έδειξα πάντα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη εκεί.

Αν προσφέρεις εμπιστοσύνη, την εισπράττεις πίσω. Το βασικό κίνητρο ενός προπονητή πρέπει να είναι η ειλικρινής αγάπη για αυτό που κάνει, ένα πραγματικό πάθος για την προπονητική».