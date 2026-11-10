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Παρουσία Τσέφεριν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσέλιε και τον Ολυμπιακό για το Europa League

Το «παρών» στην «Arena Z’dezele» για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσέλιε και τον Ολυμπιακό στις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να δώσει ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος από τη Σλοβενία.

Παρουσία Τσέφεριν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσέλιε και τον Ολυμπιακό για το Europa League
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Ξεχωριστή σημασία θα αποκτήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Τσέλιε στις 10 Δεκεμβρίου για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, θα παρακολουθήσει από κοντά το ευρωπαϊκό ραντεβού των «ερυθρόλευκων» στην «Arena Z’dezele».

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η σλοβενική ομάδα επιβεβαίωσε την παρουσία του ισχυρού άνδρα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο γήπεδο, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς την UEFA και τον ίδιο προσωπικά για την ικανοποίηση του αιτήματος αλλαγής ώρας στην αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση της Τσέλιε:

«Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλιε με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι, μετά από τις συζητήσεις με την UEFA και τον Πρόεδρό της, κ. Τσέφεριν, κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγή στην ώρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Europa League.

Ο αγώνας, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9:00 μ.μ. (22.00 Ελλάδας), θα διεξαχθεί στο στάδιο Z'dežele στις 10 Δεκεμβρίου στις 6:45 μ.μ. (19.45 Ελλάδας). Η Τσέλιε προσπάθησε πολύ για αυτήν την αλλαγή, προκειμένου να προσφέρει στους οπαδούς της μια πιο προσιτή ώρα αλλά για να διευκολύνει τον κόσμο να οργανωθεί ανάλογα και να γυρίσει νωρίτερα στο σπίτι του.

Με την ευκαιρία αυτή, η Τσέλιε ευχαριστεί ειλικρινά την UEFA και τον πρόεδρό της, κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος θα μας τιμήσει επίσης με την παρουσία του στον αγώνα. Τους ευχαριστεί για την εποικοδομητική τους συνεργασία στην εξεύρεση λύσης που είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών».

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