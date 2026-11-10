Φραϊντέλ: «Πολύ καλή ομάδα η Βαρέζε - Στόχος να καταλάβουμε μία από τις θέσεις της πρώτης δυάδας»

Το Περιστέρι θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στο φετινό BCL (3-0), φιλοξενώντας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» την ιταλική Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο Νόα Φραϊντέλ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα σημεία «κλειδιά» που θα κρίνουν τον αυριανό (11/11) αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα αντλεί ενέργεια από την στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά όσα είπε ο άσος του Περιστέριου:

«Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, η Βαρέζε είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Είναι σημαντικό για εμάς να προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλη μια νίκη στο Basketball Champions League και να συνεχίσουμε την πολύ καλή πορεία μας. Ως τώρα έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε μία από τις θέσεις της πρώτης δυάδας».

Για τα ριμπάουντ: «Τα ριμπάουντ είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα στο παιχνίδι, οπότε εφόσον βγάλουμε τις άμυνες και πάρουμε τα ριμπάουντ, θα μπορέσουμε να τρέξουμε. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να παίζουμε και πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα από τα κλειδιά του παιχνιδιού»

Για τον κόσμο της ομάδας: «Τους περιμένουμε να έρθουν και να κάνουν θόρυβο! Εμείς παίρνουμε μεγάλη ενέργεια από τη στήριξή τους και πιστεύω ότι έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους στην Ελλάδα, οπότε είναι πάντα χαρά μας να παίζουμε μπροστά τους».