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«Πιθανή η συμμετοχή των Νούνιες και Γκίμπσον κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR»

Ευχάριστα είναι τα νέα στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθότι οι Χουάν Νούνιες και Ουμόζα Γκίμπσον ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και αναμένεται να δώσουν κανονικά το «παρών» στο T-Center.

«Πιθανή η συμμετοχή των Νούνιες και Γκίμπσον κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR»
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Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Μπαρτσελόνα, η οποία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «μπλαουγκράνα» μετρούν 7 νίκες στα τελευταία 8 παιχνίδια, ενώ θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους «πράσινους» με μία κομβική απουσία, αυτή του Κέβιν Πάντερ.

Παρ' όλα αυτά, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς θα έχει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου στη διάθεσή του για το παιχνίδι της Παρασκευής (13/11) τόσο τον Χουάν Νούνιες, όσο και τον Ουμόζα Γκίμπσον.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Mundo Deportivo», οι δύο παίκτες έχουν αναρρώσει πλήρως από τους πρόσφατους τραυματισμούς τους και κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσουν την υπόλοιπη αποστολή στην Αθήνα.

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