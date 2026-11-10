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Εθνική Ελλάδας: Ξανά ατομικό ο Κουρμπέλης - Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του

Έμφαση στην τακτική ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία.

Εθνική Ελλάδας: Ξανά ατομικό ο Κουρμπέλης - Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του
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Σε ρυθμούς Ολλανδίας κινείται η Εθνική Ελλάδας, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης της Παρασκευής (13/11, 21:45), για το Nations League.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε το βάρος στο τακτικό κομμάτι, δουλεύοντας με τους διεθνείς πάνω στην αγωνιστική προσέγγιση του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ατομική προπόνηση για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έδωσαν κανονικά το «παρών» και συμμετείχαν χωρίς προβλήματα. Το τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες που θέλει να εφαρμόσει η «γαλανόλευκη» απέναντι στους Ολλανδούς.

Η προετοιμασία της Εθνικής θα συνεχιστεί την Τετάρτη (11/11), με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

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