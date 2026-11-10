Ηρακλής: «Μέσα» ο Φόρεστερ ενόψει ΜΖΤ Σκοπίων - Νοκ άουτ ο Αρνόκουρος

Δίχως τον Γιώργο Αρνόκουρο, αλλά με τον Τζέικ Φόρεστερ διαθέσιμο, ετοιμάζεται να υποδεχτεί αύριο, στο Ιβανώφειο, για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, την ΜΖΤ Σκοπίων (11/11, 19:30), ο Ηρακλής.

Ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ υπέστη διάστρεμμα δευτέρου βαθμού στη δεξιά ποδοκνημική, εντάχθηκε σε πρόγραμμα θεραπείας και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.

Από την άλλη ο Φόρεστερ προπονήθηκε σήμερα, για πρώτη φορά, με τη νέα του ομάδα και αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή, γεγονός το οποίο θα οριστικοποιηθεί αύριο το πρωί, στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας των «κυανόλευκων» για το ματς.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο συνεργάτης του Zoran Lukic, Σταύρος Ευγενειάδης επεσήμανε:

«Ξεκίνημα του δευτέρου γύρου στην κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup και αντίπαλός μας είναι η MZT Skopje. Μια ομάδα, η οποία δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς με ρεκόρ 0-5 δεν έχει βλέψεις για να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτό, όμως την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη για το αυριανό παιχνίδι. Από την πλευρά μας, πρέπει να δείξουμε την ίδια διάθεση, ένταση και θέληση για τη νίκη από το πρώτο λεπτό, όπως στον αγώνα με την Μύκονο, ώστε να έρθει το νικηφόρο αποτέλεσμα που είναι σημαντικό για τη συνέχεια της διοργάνωσης».