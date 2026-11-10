Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ 56-79: Την πέρασε από... πανώ παρά τα προβλήματα

Με τον πιο πειστικό τρόπο ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο γύρο της φάσης των ομίλων του EuroCup. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, επιβάλλοντας από νωρίς τον δικό του ρυθμό και φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση σε μια ανέτη νίκη με 79-56 στη Βουλγαρία.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τον απόλυτο έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, διατήρησαν υψηλή ένταση στο παιχνίδι τους και δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι.

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ βελτίωσε το ρεκόρ του στο 5-2, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την πρωτιά και την Μπαχτσεσεχίρ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους σε 22:34. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μάρκους Φόστερ με 12 πόντους, ενώ ο Ντονάτας Μοτεγιούνας πρόσθεσε 11, πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνιση με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ και με τον Ταϊρί να δίνει τον τόνο πήρε γρήγορα το προβάδισμα (0-7, 3'). Η Μπάλκαν προσπάθησε να αντιδράσει με τον ΜακΚόι, ωστόσο ο Αλεξάντερ διατήρησε το προβάδισμα για την ελληνική ομάδα (4-12, 6'). Οι γηπεδούχοι βρήκαν κάποιες λύσεις με τον Μέιθον, αλλά ο Χάτζινς συνέβαλε ώστε ο Δικέφαλος να παραμείνει σε θέση ισχύος. Ο Φόστερ ανέλαβε δράση στα τελευταία λεπτά της περιόδου, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 12-19.

Η εικόνα δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο, με τον Μοτεγιούνας να προσφέρει σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι και να στέλνει τη διαφορά στο +14 (14-28, 12'). Η Μπάλκαν επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μέσα από τα σουτ έξω από τα 6,75 μ., μειώνοντας προσωρινά με τον Τόσκο, όμως ο Λιθουανός σέντερ είχε άμεση απάντηση (20-35, 14').

Στη συνέχεια, ο Ταϊρί πήρε ξανά την κατάσταση στα χέρια του, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ σε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από τους αντιπάλους του. Η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους (26-47, 17'), με τον Χουγκάζ να βάζει την τελευταία πινελιά στο πρώτο ημίχρονο, ευστοχώντας σε buzzer beater τρίποντο για το 32-53.

Ο Ταϊρί συνέχισε από εκεί που είχε σταμάτησε στο δεύτερο ημίχρονο, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά (32-59, 23'). Η Μπάλκαν προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας της με πρωταγωνιστή τον ΜακΚόι, αλλά ο Φόστερ φρόντισε να διατηρήσει τον ΠΑΟΚ σε απόσταση ασφαλείας (39-61, 25').

Ο Μοτεγιούνας έδωσε και πάλι λύσεις στην επίθεση, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Ο Φόστερ συνέχισε να βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι και η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Δικέφαλο να έχει εκτοξεύσει τη διαφορά στο 41-72.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Μπάλκαν επιχείρησε να περιορίσει τη διαφορά, με τους Μέιθον και ΜακΚόι να μειώνουν σε 47-72 στο 33'. Ο Μήτρου-Λονγκ έδωσε την απαραίτητη επιθετική ανάσα στον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 47-75, και από εκείνο το σημείο και έπειτα η αναμέτρηση είχε ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Οι ασπρόμαυροι διαχειρίστηκαν με άνεση το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας ένα εμφατικό διπλό με 79-56 στη Βουλγαρία και κλείνοντας ιδανικά τον πρώτο γύρο στον τέταρτο όμιλο του EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-53, 41-72, 56-79

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