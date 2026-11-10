«Τι είναι για σένα η Νέα Φιλαδέλφεια;». Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε το AEK TV στους οπαδούς της ομάδας, πριν τον κυριακάτικο αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Οι απαντήσεις του κόσμου ήταν αυθόρμητες, συγκινητικές, αφοπλιστικές. Ο γνωστός καλλιτέχνης Παντελής Θαλασσινός έκανε την αρχή και ακολούθησαν οι εξομολογήσεις πολλών ακόμα οπαδών της ΑΕΚ.

Χαρακτηριστική είναι εκείνη μιας φίλης της ΑΕΚ από τη Βουλγαρία, η οποία αναφέρει ότι: «Έρχομαι μονοήμερες από τη Βουλγαρία και γαληνεύει η ψυχή μου στην Αγιά Σοφιά!».