Κόμο - ΑΕΚ: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για το ματς του Champions League | Οι περιορισμοί των οπαδών

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της, στο Champions League, την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο, στις 24 Νοεμβρίου, με τις ιταλικές αρχές να έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό για την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του ιταλικού TuttoCalcioComo, το παιχνίδι στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταρτίζουν ειδικό σχέδιο για την ασφάλεια της αναμέτρησης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμούς στην έκδοση εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους, εντατικότερους ελέγχους και ενισχυμένη παρουσία προσωπικού ασφαλείας, με στόχο την αποφυγή προβλημάτων και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Οι περιορισμοί στα εισιτήρια για τους φίλους της ΑΕΚ

Όπως αναφέρει το ιταλικό δημοσίευμα, οι οδηγίες των αστυνομικών αρχών και του αρμόδιου οργάνου ασφαλείας GOS προβλέπουν ότι εισιτήρια για τη φιλοξενούμενη ομάδα θα μπορούν να προμηθευτούν αποκλειστικά όσοι έχουν γεννηθεί ή διαμένουν στην Ελλάδα.

Επιπλέον, δεν θα επιτρέπεται η μεταβίβαση των εισιτηρίων σε τρίτα πρόσωπα, ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο θα έχουν πρόσβαση μόνο στην ειδικά διαμορφωμένη θύρα για τους φιλοξενούμενους. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί αποσκοπούν στον σαφή διαχωρισμό των οπαδών των δύο ομάδων και στην καλύτερη διαχείριση της εισόδου τους στο γήπεδο.

Ενισχυμένη αστυνόμευση και αυστηρότεροι έλεγχοι

Παράλληλα, το σχέδιο προβλέπει αυξημένο αριθμό προσωπικού ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, αλλά κι εντατικοποίηση των ελέγχων στις εισόδους. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους αρχικούς ελέγχους, καθώς και στην τελική ταυτοποίηση των φιλάθλων πριν από την είσοδό τους στις εξέδρες.

Υπενθυμίζεται ότι τα διαθέσιμα εισιτήρια για τους οπαδούς της ΑΕΚ είχαν ήδη εξαντληθεί από την πρώτη φάση διάθεσης, όπως είχε ενημερώσει η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ στις 26 Οκτωβρίου. Η ζήτηση για την αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τις περίπου 700 διαθέσιμες θέσεις να μην καλύπτουν το ενδιαφέρον των φίλων της Ένωσης.

Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης, στην οποία η ΑΕΚ θα έχει και πάλι τη συμπαράσταση των φιλάθλων της.