Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός κόντρα στη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να επικρατεί με 79-56 στην Βουλγαρία και να συνεχίζει νικηφόρα την πορεία του στο EuroCup.

Με αυτή τη νίκη, οι «ασπρόμαυροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-2 και παρέμειναν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του Δ' ομίλου.

Ο πρώτος γύρος έφτασε στο τέλος του και την επόμενη αγωνιστική (8η), η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μανρέσα στην Ισπανία, σε μια αρκετά δύσκολη αποστολή.

Ο επόμενος αντίπαλος: Μανρέσα - ΠΑΟΚ (18/11, 21:30)

Η βαθμολογία