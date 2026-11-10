· Μανρέσα · ΠΑΟΚ

Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά την «ξεκούραστη» νίκη του «Δικεφάλου» επί της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στην Βουλγαρία.

Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός κόντρα στη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να επικρατεί με 79-56 στην Βουλγαρία και να συνεχίζει νικηφόρα την πορεία του στο EuroCup.

Με αυτή τη νίκη, οι «ασπρόμαυροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-2 και παρέμειναν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του Δ' ομίλου.

Ο πρώτος γύρος έφτασε στο τέλος του και την επόμενη αγωνιστική (), η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μανρέσα στην Ισπανία, σε μια αρκετά δύσκολη αποστολή.

Ο επόμενος αντίπαλος: Μανρέσα - ΠΑΟΚ (18/11, 21:30)

Η βαθμολογία

capture.png
COMMENTS
LATEST NEWS
23:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights από την άνετη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για το EuroCup (vid)

22:49 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ο ευχάριστος «πονοκέφαλος» του Γιοβάνοβιτς με τους επιθετικούς στην Εθνική

22:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία: Χάνει το ματς με την Ελλάδα ο Στάνκοβιτς

22:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ταϊρί: «Κάναμε ότι μας είπε ο κόουτς - Η νίκη είναι ήδη πίσω μας»

21:51 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Με απουσίες ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Παναθηναϊκού - Κάκωση στον τετρακέφαλο ο Κόντρο

21:27 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Ελέγξαμε το παιχνίδι - Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε»

21:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup

21:10 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ: Τα highlights από την «ερυθρόλευκη» νίκη στο Παπαστράτειο (vid)

20:58 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάλκαν Μπότεβγκραντ - ΠΑΟΚ 56-79: Την πέρασε από... πανώ παρά τα προβλήματα

20:52 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ 15-10: Της «έσπασε» το αήττητο και έπιασε κορυφή

20:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής: «Μέσα» ο Φόρεστερ ενόψει ΜΖΤ Σκοπίων - Νοκ άουτ ο Αρνόκουρος

20:05 CHAMPIONS LEAGUE

Κόμο - ΑΕΚ: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για το ματς του Champions League | Οι περιορισμοί των οπαδών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας