Ο επόμενος αντίπαλος και η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, μετά την «ξεκούραστη» νίκη του «Δικεφάλου» επί της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ στην Βουλγαρία.
Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός κόντρα στη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να επικρατεί με 79-56 στην Βουλγαρία και να συνεχίζει νικηφόρα την πορεία του στο EuroCup.
Με αυτή τη νίκη, οι «ασπρόμαυροι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 5-2 και παρέμειναν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του Δ' ομίλου.
Ο πρώτος γύρος έφτασε στο τέλος του και την επόμενη αγωνιστική (8η), η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μανρέσα στην Ισπανία, σε μια αρκετά δύσκολη αποστολή.
Ο επόμενος αντίπαλος: Μανρέσα - ΠΑΟΚ (18/11, 21:30)