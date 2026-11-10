ΟΦΗ: Με απουσίες ξεκίνησε η προετοιμασία ενόψει Παναθηναϊκού - Κάκωση στον τετρακέφαλο ο Κόντρο

Με προπόνηση σε δύο γκρουπ ξεκίνησε την προετοιμασία του στο ΒΑΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (22/11) ο ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης είδε τους Κέναν Κόντρο, Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, Γιάννη Αποστολάκη και Μάνο Χνάρη να ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα θεραπείας.

Ειδικότερα, ο Βόσνιος στράικερ υπέστη κάκωση στον τετρακέφαλο έπειτα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ενώ ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς αποχώρησε στο ημίχρονο του ίδιου αγώνα λόγω χτυπήματος στη φτέρνα. Τέλος, ο Γιάννης Αποστολάκης ταλαιπωρείται από κάκωση στη γάμπα.

Παράλληλα, από το Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο απουσίασαν οι διεθνείς Θανάσης Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Παύλος Καινουργιάκης και Θάνος Σιτμαλίδης, με την ομάδα να συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.