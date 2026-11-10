Ταϊρί: «Κάναμε ότι μας είπε ο κόουτς - Η νίκη είναι ήδη πίσω μας»

Εύκολο αποδείχθηκε το έργο του ΠΑΟΚ στην Βουλγαρία, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» διέλυσε με 79-56 τη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για την 7η αγωνιστική του EuroCup, συνεχίζοντας νικηφόρα την πορεία του στη διοργάνωση.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν ο Μπριν Ταϊρί, με τον Αμερικανό σκόρερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 25 πόντους σε 22:34' λεπτά.

Μιλώντας μετά το πέρας του αγώνα, o 28χρονος γκαρντ στάθηκε στην ένταση και τη συγκέντρωση που είχε η ομάδα του από το πρώτο λεπτό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός γκαρντ:

«Βάλαμε ένταση στο παιχνίδι μας από την αρχή. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στον στόχο μας. Καναμε ότι μας είπε ο κόουτς, αν και κάναμε και κάποια λάθη στo ξεκίνημα».

Για την εμφάνισή του: «Εμπιστεύομαι τον προπονητή και την ομάδα. Βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, αυτή η νίκη είναι ήδη πίσω μας και κοιτάμε την επόμενη μέρα».