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Τρινκιέρι: «Ελέγξαμε το παιχνίδι - Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε»

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι, αμέσως μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για την 7η αγωνιστική του EuroCup.

Τρινκιέρι: «Ελέγξαμε το παιχνίδι - Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε»
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Ο ΠΑΟΚ έκανε... πάρτι στη Βουλγαρία, επικρατώντας με 79-56 της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ για την 7η αγωνιστική του EuroCup.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στα πράγματα που έκανε καλά η ομάδα του για να έρθει η νίκη, τονίζοντας πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

«Ήμασταν συμπαγείς στην άμυνα για 34 λεπτά και κυκλοφορούσαμε καλά την μπάλα, βάλαμε τα ελεύθερα σουτ και ελέγξαμε το παιχνίδι.

Σκέφτομαι τη διαδικασία και το επόμενο παιχνίδι. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε και ατομικά αλλά και ομαδικά».

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