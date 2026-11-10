Σερβία: Χάνει το ματς με την Ελλάδα ο Στάνκοβιτς

Χωρίς τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς θα παραταχθεί η Σερβία στο Βόλο για την κρίσιμη αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League, καθώς ο μέσος της Ίντερ τέθηκε οριστικά νοκ-άουτ.

Συγκεκριμένα, ο ταλαντούχος χαφ, που είχε κληθεί κανονικά στην αποστολή των «πλάβι», αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (09/11), με τις ιατρικές εξετάσεις να δείχνουν μυϊκό πρόβλημα στους προσαγωγούς.

Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει άμεσα στο Μιλάνο για να ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κλήση αντικαταστάτη από τον Βέλικο Παούνοβιτς.