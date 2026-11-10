· Σερβία

Σερβία: Χωρίς Κόστιτς με Ελλάδα στο Nations League

Μία ακόμα απουσία καλείται να διαχειριστεί ο Βέλικο Παούνοβιτς για τα τελευταία ματς του Nations League, καθώς εκτός πλάνων τέθηκε και ο Φίλιπ Κόστιτς. 

Σερβία: Χωρίς Κόστιτς με Ελλάδα στο Nations League
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Ο 34χρονος αριστερός μπακ της Αϊντχόφεν δεν μπορεί να βοηθήσει το αντιπροσωπευτικό «συγκρότημα» της χώρας του, μια και υποφέρει από πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα βρίσκεται στην αποστολή των «πλάβι».

Αυτό σημαίνει πως ο Βέλικο Παούνοβιτς καλείται να αντιμετωπίσει μία ακόμα απουσία για το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού εκτός έχει τεθεί και ο Αλέξα Τέρζιτς της Φροζινόνε κι αυτός λόγω τραυματισμού.

Μοναδικός διαθέσιμος μπακ είναι ο Πέταρ Σουκάτσεφ της Βοϊβοντίνα, ο οποίος στο ματς του πρώτου γύρου κόντρα στην Ελλάδα έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Η Σερβία θα κλείσει την παρουσία της στο Nations League στις 16 Νοεμβρίου, κόντρα στην εθνική μας ομάδα, στο ματς που θα λάβει χώρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 13 Νοεμβρίου θα παίξει κόντρα στην Γερμανία.

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