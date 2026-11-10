Εγκύκλιος Βρούτση εν όψει εκλογών στο μπάσκετ

Διευκρινιστική εγκύκλιο και οδηγίες με αποδέκτες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες με τις διατάξεις των νόμων με τις οποίες ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων–Αρχαιρεσιών στις Αθλητικές Ενώσεις και στις Αθλητικές Ομοσπονδίες, εξέδωσε ο Yπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Στη σχετική εγκύκλιο διευκρινίζοντας τα κάτωθι:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης ή Αθλητικής Ομοσπονδίας έχει κάθε αθλητικό σωματείο που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση σε άθλημα καλλιεργούμενο από την Ομοσπονδία, όπως αποδεικνύεται με απόφαση χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο συγκεκριμένο άθλημα ή με βεβαίωση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο αυτό άθλημα ή με πρόσφατο έγγραφο της υπηρεσίας ότι το σωματείο λογίζεται ως φέρον την ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα.

(β) έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ/Α/148), όπως καταγράφεται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. στη διαδρομή ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ e-kouros.minsports.gov.gr, όπου τακτικά και σε εβδομαδιαία βάση αναρτάται πίνακας εγγεγραμμένων σωματείων ανά Ομοσπονδία στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο.

(γ) συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου, του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, όπως αναλύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν.4726/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 & 47 του ν.4908/22. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4908/22, για την πλήρωση της αμέσως προηγούμενης προϋπόθεσης, της συμμετοχή αθλητικού σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, διευκρινίζουμε ότι αν η Γενικής Συνέλευσης γίνεται εντός του πρώτο εξάμηνο του έτους (1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου), το έτος δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συμμετοχής του σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, και με βάση το έτος χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Αθλητικής Ομοσπονδίας, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας έχουν:

i) τα σωματεία που φέρουν μόνο ειδική αθλητική αναγνώριση, αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός του ίδιου έτους της αναγνώρισης της αθλητικής ομοσπονδίας ή του αμέσως επόμενου,

ii) τα σωματεία που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά το ένα (1) από τα δύο (2) προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (όπως αναλύεται στην ανωτέρω περίπτωση ΄γ΄), συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός του μεθεπόμενου έτους.

(δ) Η πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της και για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του αθλητικού φορέα, υποβάλλει υποχρεωτικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Αθλητικών Φορέων (ΜΑΦ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://foreis-mitroo.gga.gov.gr , κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση, με συνοδευτικό διαβιβαστικό έγγραφο προκειμένου αυτό να λάβει αύξοντα αριθμό αίτησης και την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ως επισυναπτόμενο έγγραφο.

Ο φορέας με την υποβολή του καταλόγου στην πλατφόρμα του ΜΑΦ, Δηλώνει Υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης για έκδοση εκλογικού καταλόγου στην πλατφόρμα του ΜΑΦ αφορά μόνο τις Αθλητικές Ομοσπονδίες. Από 15/11/2026 η υποβολή για έγκριση του καταλόγου σωματείων γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμα του ΜΑΦ.

Τι ισχύει για τις αθλητικές ενώσεις

Για τις Αθλητικές Ενώσεις ισχύει η προηγούμενη εγκύκλιος μας (υποβολή καταλόγου υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση daa@gga.gov.gr ). Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των καταλόγων πρέπει να γίνεται εντός των χρονικών ορίων που θέτει ο νόμος.Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην περίπτωση αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί περισσότερα από ένα αθλήματα που ανήκουν στην ίδια Αθλητική Ομοσπονδία, η ειδική αθλητική αναγνώριση, η ένταξη στο μητρώο και η αγωνιστική δραστηριότητα πρέπει να αφορούν στο ίδιο άθλημα.

Η διαδικασία επικύρωσης των καταλόγων από τη Γ.Γ.Α. συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο και στην επιβεβαίωση της εγγραφής στο τηρούμενο από την υπηρεσία ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν.4714/20 των σωματείων που θα περιέχονται στον υποβαλλόμενο κατάλογο.