Λέτο: «Θα ήθελα να ξαναζήσω την κατάκτηση του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό»

Ο Λέτο παραχώρησε συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης στον ΣΚΑΪ στην εκπομπή "All In" και αναφέρθηκε στις φιλοδοξίες που έχει ως προπονητής, εκφράζοντας την επιθυμία του να προπονήσει ελληνική ομάδα και να την οδηγήσει στο Champions League.

Eπίσης, ο προπονητής της Κηφισιάς είπε πως θα ήθελε να ξαναζήσει κάποιες στιγμές από την ποδοσφαιρική του καριέρα ως παίκτης, τονίζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου απέναντι στον Άρη με το δικό του γκολ, ενώ τέλος αποκάλυψε ποιον παίκτη της Super League θα έπαιρνε χωρίς δεύτερη σκέψη στην ομάδα του.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Σεμπάστιαν Λέτο

Δεν θύμωσες; (Αναφερόμενος στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό)

Σίγουρα, ναι, φυσικά. Ποιος δεν θυμώνει; Όλοι, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι αν δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό σου για το πώς πήγε το παιχνίδι, γιατί θα μπορούσα να θυμώσω πολύ για πολλούς άλλους λόγους για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι. Οπότε προσπάθησα να επικεντρωθώ εκείνη τη στιγμή στο τι έκανε η ομάδα μου, στο τι έκαναν οι άνθρωποι που πήγαν εκεί και οι παίκτες που πάλεψαν σκληρά. Έτσι, εκείνη τη στιγμή πιστεύω πραγματικά ότι αυτοί αξίζουν να στρέψω την προσοχή μου σε αυτούς. Πηγαίνω στο σημείο που για μένα ήταν το πιο ενδιαφέρον. Χρειάζομαι δύο-τρία λεπτά, αλλά πιστεύω ότι κάνω τη σωστή ανάλυση, γιατί για μένα το κύριο ήταν το πώς τα πήγε ο παίκτης μου σε εκείνο το παιχνίδι και να μην επικεντρωθώ σε άλλα πράγματα.

Πώς πείθεις έναν παίκτη όπως τον Πόμπο ή έναν παίκτη όπως τον Λέτο…

Πιστεύω πολύ στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τον παίκτη. Σίγουρα, η χημεία που δημιουργείς με τον παίκτη είναι το κλειδί. Αν τους κάνεις να το πιστέψουν, αν τους κάνεις να καταλάβουν ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, το κάνουν, δίνουν τα πάντα. Είναι εύκολο; Φυσικά όχι.

Όταν η σεζόν πλησιάζει στο τέλος και θέλεις κάποιοι παίκτες να φύγουν, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να κάνεις αλλαγές, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Πώς είναι αυτό για σένα;

Δεν είναι εύκολο. Αν δείτε, πέρυσι είχα τον Βιγιαφάνιες και τον Πέρεθ. Για τον Πέρεθ, δεν χρειάζεται να περιγράψω πώς παίζει, δεν χρειάζεται να περιγράψω τον Βιγιαφάνιες ως παίκτη και ο Βιγιαφάνιες είναι φίλος μου. Ακόμα κι αν δεν μου μιλάει τώρα, αλλά εντάξει, έτσι είναι, αλλά θα το κάνει, γιατί τον εκτιμώ. Πιστεύω ότι είναι φίλος μου και ότι με βοήθησε να ανέβω από τη δεύτερη κατηγορία και έκανα πολλά πράγματα μαζί του ως προπονητής. Αφού τους το πεις ή τους εξηγήσεις ότι δεν ήταν στα σχέδιά μας για την επόμενη χρονιά ή ότι δεν τους χρειαζόμαστε πια, φυσικά δεν είναι εύκολο.

(σ.σ. Σχολιάζοντας το «διπλό» επί του Ηρακλή) Ναι, πολύ καλό παιχνίδι.

Ναι, πολύ καλό παιχνίδι.

Έκανες κάτι που θα το χαρακτήριζα... masterclass, masterclass προπονητικής. Έκανες, νομίζω, τρεις αλλαγές στο 58ο λεπτό. Μετά από 10 λεπτά, άλλαξες τον παίκτη που μπήκε ως αλλαγή. Έβαλες τον Μπένι και μετά έβγαλες τον Μπένι και έβαλες έναν άλλο παίκτη μέσα. Μετακίνησες τον Κυριόπουλο. Τα γκολ προήλθαν από τους παίκτες που έβαλες. Δεν ήταν... masterclass;

Πρέπει να βοηθήσεις την ομάδα σου, πρέπει να βοηθήσεις τους παίκτες σου. Η δουλειά του προπονητή είναι πολύ εύκολη: βάζω τους 11, κάνουν δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά και εντάξει. Αυτή είναι η δουλειά του προπονητή: να δει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να βοηθήσει.

Δεν ήταν... masterclass;

Να ξέρεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να βοηθήσεις την ομάδα και φυσικά, αν κάνω μια αλλαγή και αυτός δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει για την ομάδα εκείνη τη στιγμή, αναλαμβάνω την ευθύνη και το έκανα και πήγε καλά ίσως και να πήγαινε στραβά, να χάναμε το παιχνίδι και μετά ίσως να μου έλεγες πώς το επέτρεψες αυτό, πώς είναι δυνατόν ο προπονητής να τον βγάλει μετά από οκτώ λεπτά.

Ναι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βοηθάς την ομάδα. Κάναμε τις αλλαγές, έβαλαν το γκολ, ο Πολυκράτης έδωσε την ασίστ, ο Κυριόπουλος έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, οπότε όλα ήταν τέλεια. Αλλά πιστεύω πως ακόμη και αν δεν πήγαινε τέλεια, οι παίκτες μου ξέρουν ότι όσοι μπαίνουν στο παιχνίδι ή όσοι παίζουν, πρέπει να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Θέλω να δω πώς σκέφτεσαι ως προπονητής. Έβαλες μέσα τον Μπένι και 10 λεπτά αργότερα τον έβγαλες. Ήταν λάθος απόφαση του Σεμπάστιαν Λέτο ή ο Μπένι δεν σας έδωσε αυτό που χρειαζόσασταν; Πώς ήταν αυτό για εσένα;

Δεν ήταν λάθος που τον έβαλα. Ίσως το λέω, αλλά δεν είναι λάθος που τον έβαλα. Δυστυχώς, δεν έδωσε αυτό που χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή και έπρεπε να αντιδράσω αμέσως. Πρέπει να βοηθήσω. Πίστευα εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη την κατάσταση, ότι έπρεπε να βοηθήσω την ομάδα. Το να βγάλω τον Μπένι που είναι απόλυτα επαγγελματίας και αν δείτε τον επόμενο αγώνα που έπαιξε και τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό που έπαιξε, δεν είναι κάτι προσωπικό. Είναι ότι εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι ήταν το καλύτερο για την ομάδα και δούλεψε.

Καταλαβαίνεις τώρα και κερδίζεις χρόνο απλά για να απαντήσεις. Θα γίνεις καλύτερος προπονητής από ό,τι ήσουν ως ποδοσφαιριστής;

Έχω τον χρόνο και τη δυνατότητα να μάθω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να μάθω όσο περισσότερα μπορώ, επειδή οι προπονητές πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς, δεν είναι το ίδιο (με τους ποδοσφαιριστές). Ελπίζω και πραγματικά εύχομαι να κάνω καλύτερη καριέρα από ό,τι ως ποδοσφαιριστής, σίγουρα. Το ελπίζω, πραγματικά.

Πού είναι το ανώτατο όριο;

Δεν βάζω όρια, αλλά θα ήθελα πραγματικά, για παράδειγμα, είδα το ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης... να παίξω σε αυτό το επίπεδο, να αντιμετωπίσω τέτοιου είδους αγώνες, τέτοιες διοργανώσεις, για να βρεθώ στο μέγιστο επίπεδο για μένα αυτός θα είναι ένας από τους στόχους μου.

Το να φτάσεις στο σημείο να παίξεις με ελληνική ομάδα στο Champions League ή να γίνεις προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης κάποια μέρα;

Ας ξεκινήσουμε με το... πρώτο και μετά θα δούμε. Ας ξεκινήσουμε με την ελληνική ομάδα... και θα δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά, εννοώ, αυτό το επίπεδο, αυτή η διοργάνωση είναι καταπληκτικά, οπότε θα ήθελα πραγματικά να το κάνω αυτό.

Μπορείς να διαλέξεις έναν παίκτη από όποια ομάδα θέλεις και να τον βάλεις στην Κηφισιά. Ποιος θα ήταν;

Ο Παντελίδης.

Ο Παύλος Παντελίδης;

Να γυρίσει, να αναρρώσει και να έρθει μαζί μας.

Εντάξει, αυτό είναι λίγο συναισθηματικό.

Ναι, αλλά ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Παύλος. Πιστεύω ότι, δυστυχώς, δεν είχε την ευκαιρία. Πιστεύω ότι μπορεί να τα πάει πολύ καλά στον Παναθηναϊκό, εύχομαι να τα πάει καταπληκτικά στον Παναθηναϊκό.

Ναι, γρήγορη ανάρρωση.

Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι αν υπάρχει μια θέση που λείπει σε εμάς, είναι μια θέση με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Υπάρχει κάποια στιγμή που θα ήθελες να ξαναζήσεις;

Πιστεύω ή όταν κερδίζουμε το κύπελλο ή επίσης, όταν τραυματίστηκα. Όταν τραυματίστηκα, ήμασταν πρώτοι με τον Παναθηναϊκό, έπαιζα καταπληκτικά, θα ήθελα να ξαναζήσω εκείνη τη στιγμή και ίσως να την διορθώσω με κάποιον άλλο τρόπο και να ξέρω πώς να το κάνω, αλλά θα ήθελα να ξαναζήσω εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν τόσο σημαντική για μένα. Να κερδίζω τίτλους, να σκοράρω γκολ στον τελικό του κυπέλλου, να δίνω στον κόσμο αυτό που θέλει εδώ και τόσα χρόνια και αυτό το συναίσθημα που θα ήθελα να ξαναζήσω.