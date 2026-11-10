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Το πρόστιμο που θα πληρώσει η Μαρσέιγ για το υβριστικό πανό στο ματς με τον Ολυμπιακό

Η UEFA επέβαλλε χρηματικό πρόστιμο στη Μαρσέιγ για υβριστικό πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της στην αναμέτρηση του Europa League με τον Ολυμπιακό

Το πρόστιμο που θα πληρώσει η Μαρσέιγ για το υβριστικό πανό στο ματς με τον Ολυμπιακό
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Με συνολικό πρόστιμο ύψους 80.500 ευρώ τιμώρησε η UEFA τη Μαρσέιγ για περιστατικά που σημειώθηκαν στις εξέδρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματικής ποινής, συγκεκριμένα 50.000 ευρώ, αφορά υβριστικό πανό που ανάρτησαν οι οργανωμένοι οπαδοί της γαλλικής ομάδας. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έκρινε ότι το περιεχόμενό του δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, επιβάλλοντας το συγκεκριμένο πρόστιμο στον σύλλογο.

Επιπλέον, η Μαρσέιγ καλείται να πληρώσει άλλα 30.500 ευρώ για τη χρήση πυροτεχνημάτων από τους φιλάθλους της στις εξέδρες. Οι δύο παραβάσεις διαμόρφωσαν το συνολικό ποσό της τιμωρίας, επιβαρύνοντας οικονομικά τον γαλλικό σύλλογο.

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