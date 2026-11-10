NBA: 8η συνεχόμενη νίκη για Κάρι και Γουόριορς που «σκόρπισαν» τους Πέλικανς - Ιστορικό Κούπερ Φλαγκ

Ιστορικά επιτεύγματα σημάδεψαν τη βραδιά στο NBA, με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να συντρίβουν τους Νιου Όρλινς Πέλικανς με 138-87 και να γίνονται η πρώτη ομάδα στα χρονικά της λίγκας που ξεκινά τη σεζόν με 0-3, αλλά στη συνέχεια σημειώνει οκτώ συνεχόμενες νίκες.

Ο Στεφ Κάρι (25π.), ο Μπράντιν Ποτζιέμσκι (25π.) και ο ρούκι Γιάξελ Λέντεμποργκ (23π.) σημείωσαν μαζί 73 πόντους στην τέταρτη πιο ευρεία νίκη στην ιστορία των «Πολεμιστών», απέναντι στους Πέλικανς που επέλεξαν να ξεκουράσουν τον Ζάιον Ουίλιαμσον (πρώτος σκόρερ ο Ντέρικ Κουίν με 16π.) και υπέστησαν μόλις τη δεύτερη ήττα της ιστορίας τους με διαφορά 50 ή περισσότερων πόντων.

Στο Ντάλας, ο 19χρονος Κούπερ Φλαγκ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 43 πόντους (οι 30 στο δεύτερο ημίχρονο), 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, οδηγώντας τους Μάβερικς στην ανατροπή από το -13 και τη νίκη επί των Ιντιάνα Πέισερς με 125-122.

Ο Φλαγκ έγινε μόλις ο δεύτερος έφηβος στην ιστορία του NBA με αγώνα «40-10-5» μετά τον Κέβιν Ντουράντ (2008), έχοντας τη συμπαράσταση του Κάιρι Ίρβινγκ που πρόσθεσε 35 πόντους, ενώ από την πλευρά της Ιντιάνα δεν αποδείχθηκαν αρκετοί οι 29 πόντοι του Πασκάλ Σιάκαμ.

Τέλος, στο Χιούστον, οι Ρόκετς έβαλαν «φρένο» σε ένα μικρό σερί δύο ηττών, λυγίζοντας τους Ντένβερ Νάγκετς με 110-100. Οι γηπεδούχοι στηρίχθηκαν στα double-double των Κέβιν Ντουράντ (23 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και Αλπερέν Σενγκούν (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ), αντέχοντας στην εντυπωσιακή τέταρτη περίοδο του Τζαμάλ Μάρεϊ (38 πόντοι) και το παρολίγο triple-double του Νίκολα Γιόκιτς (25 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 9 ασίστ).