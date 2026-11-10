Παούνοβιτς: «Η λύση είναι πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ούγγρους και Κροάτες»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς κατέθεσε δημόσια πρόταση… βόμβα.

Παούνοβιτς: «Η λύση είναι πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ούγγρους και Κροάτες»
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Ο Σέρβος ομοσπονδιακός παραχώρησε συνέντευξη στο «Radio Beograd» και προχώρησε σε μια πρόταση που προκάλεσε… αίσθηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θέλετε μία ειλικρινή απάντηση; Το περιφερειακό πρωτάθλημα είναι η λύση, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ! Φυσιά, η UEFA ρωτάει για τα πάντα, αυτή όμως είναι μία προσωπική μου άποψη. Γιατί, για παράδειγμα να μην παίξουμε με συλλόγους από την Ελλάδα αρχικά; Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης εναντίον Ερυθρού Αστέρα, Παρτιζάν, Βοϊβοντίνα... Αργότερα να συμμετάσχουν οι Ούγγροι, γιατί όχι και οι Κροάτες; Μόνο μία δυνατή διοργάνωση είναι η λύση, φυσικά δεν θα παραμελούσαμε το εγχώριο πρωτάθλημα. Πρέπει να καταλάβουμε που βρισκόμαστε, που πηγαίνει το ποδόσφαιρο, όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα», είπε ο Παούνοβιτς.

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