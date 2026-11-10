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NBA: Luka Magic και στην Ατλάντα - Άγγιξε το triple double και οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη

Φοβερός για ακόμα μια βραδιά ο Λούκα Ντόνσιτς που σκόραρε 32 πόντους, ενώ μοίρασε 10 ασίστ και μάζεψε 8 ριμπάουντ, φτάνοντας μια ανάσα από το triple double 

NBA: Luka Magic και στην Ατλάντα - Άγγιξε το triple double και οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη
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Την έκτη διαδοχική τους νίκη στο ΝΒΑ πανηγύρισαν οι Λος Άντζελες Λέικερς οι οποίοι πέρασαν από την Ατλάντα, κερδίζοντας τους Χοκς με 124-114.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «Λιμνανθρώπους» ήταν για ακόμα ένα βράδυ ο Λούκα Ντόνσιτς. Ο Σλοβένος έκανε ξανά ό,τι ήθελε, άγγιξε το triple double με 32 πόντους (3/11 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ, ενώ σημείωσε και 5 κλεψίματα.

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι ακολούθησε με 23 πόντους (5/8 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ, ενώ νταμπλ-νταμπλ σημείωσε ο Γουόκερ Κέσλερ (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Για τους Χοκς θετικός ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 21 πόντους και ο Νίκεϊλ Αλεξάντερ-Γουόκερ 20 με 4/14 τρίποντα.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-31, 57-68, 90-95, 114-124

ΧΟΚΣ: Ντάνιελς 10 (6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τζόνσον 15 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οκόνγκου 16 (2/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Αλεξάντερ-Γουόκερ 20 (4/14 τρίποντα), Φλέμινγκς 8, Ντορτ 4, ΜακΚόλουμ 21 (3/5 τρίποντα), Γουίγκινς 15 (4/7 τρίποντα), Έτζιοφορ, Λάνταλ 5

ΛΕΪΚΕΡΣ: Γουίλιαμς 12 (2/5 τρίποντα), ΛαΡέιβια 4, Κέσλερ 21 (10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάιμπουλ 6 (2/5 τρίποντα), Ντόντσιτς 32 (3/11 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα), Σέξτον 18 (3/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Μαμουκελασβίλι 23 (5/8 τρίποντα), Βαντερμπίλτ 4, Καρ 2, Τιέρο 2

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