NBA: Luka Magic και στην Ατλάντα - Άγγιξε το triple double και οδήγησε τους Λέικερς στη νίκη

Την έκτη διαδοχική τους νίκη στο ΝΒΑ πανηγύρισαν οι Λος Άντζελες Λέικερς οι οποίοι πέρασαν από την Ατλάντα, κερδίζοντας τους Χοκς με 124-114.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «Λιμνανθρώπους» ήταν για ακόμα ένα βράδυ ο Λούκα Ντόνσιτς. Ο Σλοβένος έκανε ξανά ό,τι ήθελε, άγγιξε το triple double με 32 πόντους (3/11 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ, ενώ σημείωσε και 5 κλεψίματα.

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι ακολούθησε με 23 πόντους (5/8 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ, ενώ νταμπλ-νταμπλ σημείωσε ο Γουόκερ Κέσλερ (21 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Για τους Χοκς θετικός ήταν ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 21 πόντους και ο Νίκεϊλ Αλεξάντερ-Γουόκερ 20 με 4/14 τρίποντα.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-31, 57-68, 90-95, 114-124

ΧΟΚΣ: Ντάνιελς 10 (6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Τζόνσον 15 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οκόνγκου 16 (2/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Αλεξάντερ-Γουόκερ 20 (4/14 τρίποντα), Φλέμινγκς 8, Ντορτ 4, ΜακΚόλουμ 21 (3/5 τρίποντα), Γουίγκινς 15 (4/7 τρίποντα), Έτζιοφορ, Λάνταλ 5

ΛΕΪΚΕΡΣ: Γουίλιαμς 12 (2/5 τρίποντα), ΛαΡέιβια 4, Κέσλερ 21 (10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάιμπουλ 6 (2/5 τρίποντα), Ντόντσιτς 32 (3/11 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα), Σέξτον 18 (3/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Μαμουκελασβίλι 23 (5/8 τρίποντα), Βαντερμπίλτ 4, Καρ 2, Τιέρο 2