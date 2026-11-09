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Η Ντουμπάι νίκησε τη Μέγκα πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η Ντουμπάι επικράτησε με 98-87 της Μέγκα, έφτασε τις έξι διαδοχικές νίκες στην Αδριατική Λίγκα και ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η Ντουμπάι νίκησε τη Μέγκα πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
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Σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται η Ντουμπάι, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρησή της με τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (12/11, 21:15).

Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και επικράτησε με 98-87 της Μέγκα, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή πορεία της στην Αδριατική Λίγκα. Με αυτή τη νίκη, η Ντουμπάι διεύρυνε το αήττητο σερί της στη διοργάνωση στο 6-0.

Πρωταγωνιστής για το σύνολο του Γιούριτσα Γκόλεματς ήταν ο Οκόμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους. Από κοντά ακολούθησε ο Μιτζ με 16, ενώ ο Μπέικον πρόσθεσε 12 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ. Διψήφιος ήταν και ο Φίλιπ Πετρούσεφ, με 11 πόντους και πέντε ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 33-53, 61-81, 98-87.

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