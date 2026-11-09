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Ο ΠΑΟΚ «λύγισε» την Καλαμάτα και πήρε τη δεύτερη νίκη του στη Volley League

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 σετ της Καλαμάτας '80 εκτός έδρας, επέστρεψε στις νίκες και έφτασε τους έξι βαθμούς μετά την τρίτη αγωνιστική της Novibet Volley League.

Ο ΠΑΟΚ «λύγισε» την Καλαμάτα και πήρε τη δεύτερη νίκη του στη Volley League
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Μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο σετ, το οποίο κατέληξε στην πλευρά της Καλαμάτας '80 με 31-29, ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και έφτασε στην ανατροπή, επικρατώντας με 3-1 σετ στο κλειστό της Παραλίας.

Οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν άμεσα στην απώλεια του πρώτου σετ και με πρωταγωνιστή τον Ντούσαν Πέτκοβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, αλλά και σημαντικές βοήθειες από τους Μαϊκόν, Μπέργκερ και Γκαζιάνι, κατέκτησαν τα επόμενα τρία σετ με 19-25, 17-25 και 22-25.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Η Καλαμάτα βρέθηκε κοντά στην κατάκτησή του, προηγούμενη με 24-21, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 24-25. Οι φιλοξενούμενοι είχαν επιπλέον ευκαιρίες να κλείσουν το σετ, ωστόσο οι γηπεδούχοι άντεξαν και με καθοριστικό μπλοκ του Ροντρίγκεζ στον Πέτκοβιτς επικράτησαν με 31-29.

Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στον Δικέφαλο. Παρά το αρχικό 4-1 της Καλαμάτας στο δεύτερο σετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε το σερβίς του και με τους Μαϊκόν και Μπέργκερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση έφτασε στο 19-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο, προηγήθηκαν με 5-10 και παρά την προσπάθεια της Καλαμάτας να επιστρέψει, ανέβασαν τη διαφορά μέχρι το 14-21. Με επιμέρους κυριαρχία και αποτελεσματικές επιθέσεις, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 17-25 και έκανε το 2-1.

Στο τέταρτο σετ ο Δικέφαλος διατήρησε την υπεροχή του, με τον Πέτκοβιτς να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκοράρισμα. Η Καλαμάτα προσπάθησε να παραμείνει στη διεκδίκηση του σετ, μειώνοντας από το 20-24 στο 22-24, όμως ένα χαμένο σερβίς των γηπεδούχων έδωσε τέλος στην αναμέτρηση, με το 22-25 να διαμορφώνει το τελικό 1-3.

Τα σετ: 1-3 (31-29, 19-25, 17-25, 22-25)

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