Ο ΠΑΟΚ «λύγισε» την Καλαμάτα και πήρε τη δεύτερη νίκη του στη Volley League
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 σετ της Καλαμάτας '80 εκτός έδρας, επέστρεψε στις νίκες και έφτασε τους έξι βαθμούς μετά την τρίτη αγωνιστική της Novibet Volley League.
Μετά από ένα συναρπαστικό πρώτο σετ, το οποίο κατέληξε στην πλευρά της Καλαμάτας '80 με 31-29, ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και έφτασε στην ανατροπή, επικρατώντας με 3-1 σετ στο κλειστό της Παραλίας.
Οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν άμεσα στην απώλεια του πρώτου σετ και με πρωταγωνιστή τον Ντούσαν Πέτκοβιτς, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, αλλά και σημαντικές βοήθειες από τους Μαϊκόν, Μπέργκερ και Γκαζιάνι, κατέκτησαν τα επόμενα τρία σετ με 19-25, 17-25 και 22-25.
Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Η Καλαμάτα βρέθηκε κοντά στην κατάκτησή του, προηγούμενη με 24-21, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 24-25. Οι φιλοξενούμενοι είχαν επιπλέον ευκαιρίες να κλείσουν το σετ, ωστόσο οι γηπεδούχοι άντεξαν και με καθοριστικό μπλοκ του Ροντρίγκεζ στον Πέτκοβιτς επικράτησαν με 31-29.
Η συνέχεια, ωστόσο, ανήκε ολοκληρωτικά στον Δικέφαλο. Παρά το αρχικό 4-1 της Καλαμάτας στο δεύτερο σετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό, εκμεταλλεύτηκε το σερβίς του και με τους Μαϊκόν και Μπέργκερ να δίνουν λύσεις στην επίθεση έφτασε στο 19-25, ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Στο τρίτο σετ οι φιλοξενούμενοι πήραν από νωρίς τον έλεγχο, προηγήθηκαν με 5-10 και παρά την προσπάθεια της Καλαμάτας να επιστρέψει, ανέβασαν τη διαφορά μέχρι το 14-21. Με επιμέρους κυριαρχία και αποτελεσματικές επιθέσεις, ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 17-25 και έκανε το 2-1.
Στο τέταρτο σετ ο Δικέφαλος διατήρησε την υπεροχή του, με τον Πέτκοβιτς να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκοράρισμα. Η Καλαμάτα προσπάθησε να παραμείνει στη διεκδίκηση του σετ, μειώνοντας από το 20-24 στο 22-24, όμως ένα χαμένο σερβίς των γηπεδούχων έδωσε τέλος στην αναμέτρηση, με το 22-25 να διαμορφώνει το τελικό 1-3.
Τα σετ: 1-3 (31-29, 19-25, 17-25, 22-25)