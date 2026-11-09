NBA: Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το All-Star Game 2028
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συμφωνία για την επιστροφή του All-Star Weekend στο Μαϊάμι, 38 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση στην πόλη.
Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά τη μεγάλη γιορτή του NBA, καθώς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN Σαμς Σαράνια, οι συζητήσεις για τη διεξαγωγή του All-Star Game 2028 βρίσκονται στο τελικό στάδιο.
Οι Μαϊάμι Χιτ αναμένεται να υποδεχθούν το All-Star Weekend για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια. Η τελευταία φορά που η πόλη φιλοξένησε τη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν το 1990, όταν το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στη Miami Arena.
Τότε, η Ανατολή επικράτησε της Δύσης με 130-113, ενώ ο Μάτζικ Τζόνσον αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP), παρά την ήττα της ομάδας του.
Πριν από την επιστροφή της διοργάνωσης στο Μαϊάμι, η σκυτάλη θα περάσει από το Φοίνιξ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το All-Star Weekend από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2027.