· Μαϊάμι Χιτ

NBA: Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το All-Star Game 2028

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συμφωνία για την επιστροφή του All-Star Weekend στο Μαϊάμι, 38 χρόνια μετά την τελευταία διοργάνωση στην πόλη.

NBA: Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το All-Star Game 2028
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Το Μαϊάμι ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ξανά τη μεγάλη γιορτή του NBA, καθώς, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN Σαμς Σαράνια, οι συζητήσεις για τη διεξαγωγή του All-Star Game 2028 βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Οι Μαϊάμι Χιτ αναμένεται να υποδεχθούν το All-Star Weekend για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια. Η τελευταία φορά που η πόλη φιλοξένησε τη συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν το 1990, όταν το παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στη Miami Arena.

Τότε, η Ανατολή επικράτησε της Δύσης με 130-113, ενώ ο Μάτζικ Τζόνσον αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP), παρά την ήττα της ομάδας του.

Πριν από την επιστροφή της διοργάνωσης στο Μαϊάμι, η σκυτάλη θα περάσει από το Φοίνιξ, το οποίο έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το All-Star Weekend από τις 19 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2027.

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