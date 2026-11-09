· Πανιώνιος

Βρήκε τον διάδοχο του Φεράντο ο Πανιώνιος

Ο «Ιστορικός» έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 38χρονο τεχνικό Γιώργο Πετράκη.

Βρήκε τον διάδοχο του Φεράντο ο Πανιώνιος
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Σε ελληνική επιλογή στρέφεται ο Πανιώνιος για την επόμενη ημέρα στον πάγκο του, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο.

Η ήττα με 2-0 από την Athens Kallithea αποδείχθηκε το τελευταίο παιχνίδι του Ισπανού τεχνικού στην τεχνική ηγεσία των «κυανέρυθρων». Ο 45χρονος προπονητής αποχωρεί μαζί με τους συνεργάτες του, έπειτα από 11 αναμετρήσεις, στις οποίες ο Πανιώνιος κατέγραψε πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες στη Super League 2, ενώ στο Κύπελλο είχε απολογισμό μία ισοπαλία και καμία νίκη.

Ο διάδοχός του έχει ήδη βρεθεί, με τον Γιώργο Πετράκη να αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης. Ο 38χρονος προπονητής έχει έρθει σε συμφωνία με τους ανθρώπους του Πανιωνίου και, εκτός απροόπτου, αναμένεται να αναλάβει άμεσα τα ηνία της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

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