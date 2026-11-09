Στις έξι ομάδες που θα λάβουν μόνιμη άδεια στη EuroLeague ο ΠΑΟΚ - Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

Νέα δεδομένα σχετικά με τον σχεδιασμό της EuroLeague και τις πιθανότητες του ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει μόνιμη παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση φέρνει στο προσκήνιο η Gazzetta dello Sport.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, η EuroLeague εξετάζει την επέκτασή της από τις 20 στις 24 ομάδες από τη σεζόν 2027/28, έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο να φτάσει τις 28 συμμετοχές μέχρι το 2030. Στο συγκεκριμένο πλάνο, δύο εισιτήρια θα εξακολουθήσουν να εξασφαλίζονται μέσω του EuroCup, ενώ οι υπόλοιπες δέκα θέσεις θα καλυφθούν από έξι νέες μόνιμες άδειες και τέσσερις wild cards τριετούς διάρκειας.

Όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, ανάμεσα στις έξι ομάδες που προορίζονται για μόνιμη άδεια βρίσκεται κι ο ΠΑΟΚ. Μαζί με τον «Δικέφαλο του Βορρά», στη συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνονται η Βαλένθια, η Παρί, η Ντουμπάι, η Μάξιμα Ρόμα και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Αντίθετα, οι τέσσερις wild cards φέρεται να προορίζονται για την Παρτίζαν, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Βίρτους Μπολόνια και τη Νάπολι. Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι, μάλιστα, αναμένεται να έχουν προτεραιότητα για την εξασφάλιση μόνιμης άδειας στη δεύτερη φάση της επέκτασης, το 2030.

Το οικονομικό σκέλος κι οι αποφάσεις μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κι οι οικονομικές απαιτήσεις του σχεδίου. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν τις νέες μόνιμες άδειες θα χρειαστεί να καταβάλουν ποσά που θα κυμαίνονται από 50 έως 90 εκατομμύρια ευρώ, αποκτώντας παράλληλα την ιδιότητα του μετόχου στη διοργάνωση.

Οι σχετικές προτάσεις αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague έως το τέλος Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ, καθώς τον συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στους συλλόγους που εξετάζονται για μόνιμη παρουσία στη διοργάνωση, στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για το μέλλον της διοργάνωσης.