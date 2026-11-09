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Νάπολι: Στην πόρτα της εξόδου ο Ντε Μπρόινε

Αβέβαιο εμφανίζεται το μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη Νάπολι, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, η διοίκηση δεν είναι ικανοποιημένη από την παρουσία του Βέλγου μέσου.

Νάπολι: Στην πόρτα της εξόδου ο Ντε Μπρόινε
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Δεν έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο και τη θέση που θα ήθελε στη Νάπολι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, με την παρουσία του στην ιταλική ομάδα να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία, οι άνθρωποι της Νάπολι εμφανίζονται προβληματισμένοι από την αγωνιστική εικόνα του 34χρονου Βέλγου, ενώ φέρεται να υπάρχουν ζητήματα και στις σχέσεις του με ορισμένους συμπαίκτες του.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα καταγράφηκε ένταση ανάμεσα στον Ντε Μπρόινε και τον Λορέντζο Λούκα, με τη μεταξύ τους αντιπαράθεση να αποτυπώνεται και στην κάμερα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν υπάρξει προστριβές με τον Ράσμους Χόιλουντ, αλλά και με τον αρχηγό της ομάδας, Τζιοβάνι Ντι Λορέντσο.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει προβληματισμό στη διοίκηση των «παρτενοπέι», η οποία φέρεται να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με το μέλλον του έμπειρου μέσου.

Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε με τη Νάπολι έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται στα έξι εκατομμύρια ευρώ.

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