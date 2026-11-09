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Παναθηναϊκός: Το ξέσπασμα στο γκολ του Καλάμπρια και η αποθέωση μετά τη νίκη (vid)

Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το θρίλερ στο «Καυτανζόγλειο».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Το ξέσπασμα στο γκολ του Καλάμπρια και η αποθέωση μετά τη νίκη (vid)
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Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σπουδαίο τρίποντο απέναντι στον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, καταφέρνοντας να επικρατήσει στις καθυστερήσεις χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καλάμπρια. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» διατηρούν προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα, αποτυπώνοντας τις έντονες στιγμές που εκτυλίχθηκαν τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στον πάγκο της ομάδας.

Ξεχωριστή θέση στο βίντεο έχουν οι αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών από τον πάγκο κατά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, όταν η αγωνία κορυφώθηκε, αλλά και οι εκρηκτικοί πανηγυρισμοί μετά το γκολ του Καλάμπρια, που χάρισε τη νίκη στο «τριφύλλι».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με το «χόρτο μαγικό» που τραγούδησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο τέλος της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο

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