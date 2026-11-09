FIFPro: H κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς - Εκτός ο Χάρι Κέιν

Όπως κάθε χρόνο, η FIFPro ανακοίνωσε την καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, έπειτα από την ψηφοφορία χιλιάδων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών από όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, 19.806 παίκτες από 73 χώρες συμμετείχαν στη διαδικασία, από την οποία προέκυψε μια ενδεκάδα σε σχηματισμό 3-3-4. Ωστόσο, το όνομα που ξεχώρισε από τις απουσίες ήταν εκείνο του Χάρι Κέιν.

Ο Άγγλος επιθετικός βρέθηκε στην πέμπτη θέση της ψηφοφορίας μεταξύ των επιθετικών, πίσω από τους Κιλιάν Εμπαπέ, Λαμίν Γιαμάλ, Έρλινγκ Χάαλαντ και Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός, μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα για 18η φορά στην καριέρα του.

Τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ομάδα έχει η Παρί Σεν Ζερμέν, με τρεις ποδοσφαιριστές της, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο νεότερος παίκτης που επιλέγεται στην κορυφαία ενδεκάδα πριν συμπληρώσει τα 20 χρόνια του.

Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Νταβίντ Ράγια, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας με την Άρσεναλ.

Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς σύμφωνα με τη FIFPro:

Τερματοφύλακας: Ντέίβιντ Ράγια (Άρσεναλ)

Αμυντικοί: Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόν), Αχράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μέσοι: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί: Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Κιλιάν Εμπαπέ(Ρεάλ Μαδρίτης), Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)