EOK: Επικαιροποιήθηκε η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, επικαιροποιώντας την πρόσκληση προς τα σωματεία-μέλη της για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

EOK: Επικαιροποιήθηκε η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
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Αλλαγές στη διαδικασία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έκανε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), η οποία ανακοίνωσε την επικαιροποίηση της σχετικής πρόσκλησης προς τα σωματεία-μέλη της.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου 2026, να προχωρήσει στην επικαιροποίηση της πρόσκλησης που είχε δημοσιοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά άμεσα τα σωματεία-μέλη της ΕΟΚ και τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι καλούνται να ενημερωθούν για τα επικαιροποιημένα δεδομένα και τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη νέα πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τη νέα επικαιροποιημένη πρόσκληση της ΕΟΚ

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