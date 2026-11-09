EOK: Επικαιροποιήθηκε η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σε νέα ανακοίνωση προχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, επικαιροποιώντας την πρόσκληση προς τα σωματεία-μέλη της για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Αλλαγές στη διαδικασία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έκανε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), η οποία ανακοίνωσε την επικαιροποίηση της σχετικής πρόσκλησης προς τα σωματεία-μέλη της.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου 2026, να προχωρήσει στην επικαιροποίηση της πρόσκλησης που είχε δημοσιοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά άμεσα τα σωματεία-μέλη της ΕΟΚ και τους εκπροσώπους τους, οι οποίοι καλούνται να ενημερωθούν για τα επικαιροποιημένα δεδομένα και τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στη νέα πρόσκληση.