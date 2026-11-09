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Η Παρτίζαν βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κρις Σίλβα

Ο 30χρονος σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κρις Σίλβα, βρίσκεται κοντά στην Παρτίζαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketball Sphere

Η Παρτίζαν βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Κρις Σίλβα
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Στην αγορά για την εύρεση της επόμενης ομάδας του βρίσκεται ο Κρις Σίλβα, με τον Αμερικανό ψηλό να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Παρτίζαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketball Sphere.

Ο 30χρονος σέντερ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ, φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα της σερβικής ομάδας, η οποία ενδιαφέρεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της.

Οι εξελίξεις συνδέονται και με την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ από τη Φενέρμπαχτσε, γεγονός που επηρεάζει τα δεδομένα στην υπόθεση του Σίλβα.

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