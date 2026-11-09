Κοντά στην έξοδο από την Κρίσταλ Πάλας ο Σαζ - Ποιος είναι το φαβορί να τον αντικαταστήσει

Μεγάλη νίκη πέτυχε στο Λονδίνο η Λίβερπουλ επί της Κρίσταλ Πάλας με 3-1, για τη 10η αγωνιστική της Premier League, στο τελευταίο ίσως ματς του Πιέρ Σαζ στον πάγκο των γηπεδούχων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail» ο Γάλλος κόουτς αναμένεται, ίσως και σήμερα, να δει την πόρτα της εξόδου από το «Σέλχαρστ Παρκ» και να γίνει έτσι ο πρώτος προπονητής που απολύεται τη φετινή σεζόν από ομάδα του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Σαζ ανέλαβε την Πάλας το περασμένο καλοκαίρι, μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στη Λανς, παίρνοντας τη θέση του Ολιβερ Γκλάσνερ, που ανέλαβε τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 47χρονος Γάλλος προπονητής αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της κατόχου του Conference League, πληρώνοντας την κακή εικόνα που παρουσιάζουν οι Λονδρέζοι ως τώρα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, όντας κολλημένοι στην τελευταία θέση της Premier League με μόλις δύο νίκες και επτά βαθμούς μετά από 10 αγωνιστικές.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η διοίκηση ήδη έχει προσεγγίσει τον Δανό κόουτς, Τόμας Φρανκ, που παραμένει χωρίς δουλειά, μετά την απόλυση την περασμένη σεζόν από την Τότεναμ, ενώ στη λίστα είναι και ο Σον Ντάις.