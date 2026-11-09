Επίσημο: Χάνει τον Πάντερ για έξι εβδομάδες η Μπαρτσελόνα

Μεγάλο πλήγμα για την Μπαρτσελόνα αποτελεί ο τραυματισμός του Κέβιν Πάντερ, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα», η επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ υπολογίζεται στις αρχές του νέου έτους, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικές αναμετρήσεις στο προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Τοσάν Εβμπουομβάν υπέστη ρήξη στον πλάγιο μυ του κοιλιακού τοιχώματος και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και των δύο στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο T-Center, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου (21:15), με τον Σέκουλιτς να καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες.