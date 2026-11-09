· Μπαρτσελόνα

Επίσημο: Χάνει τον Πάντερ για έξι εβδομάδες η Μπαρτσελόνα

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Κέβιν Πάντερ θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες, με την επιστροφή του να τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους.

Επίσημο: Χάνει τον Πάντερ για έξι εβδομάδες η Μπαρτσελόνα
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Μεγάλο πλήγμα για την Μπαρτσελόνα αποτελεί ο τραυματισμός του Κέβιν Πάντερ, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Όπως ανακοίνωσαν οι «μπλαουγκράνα», η επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ υπολογίζεται στις αρχές του νέου έτους, γεγονός που σημαίνει ότι θα χάσει σημαντικές αναμετρήσεις στο προσεχές διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Τοσάν Εβμπουομβάν υπέστη ρήξη στον πλάγιο μυ του κοιλιακού τοιχώματος και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου τρεις εβδομάδες.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και των δύο στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο T-Center, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου (21:15), με τον Σέκουλιτς να καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες.

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