Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Άρης - Ατομικό για Γκαρθία και Τιάμ

Στις προπονήσεις επέστρεψαν τη Δευτέρα (09/11) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, μετά το ρεπό που είχαν την Κυριακή, στον απόηχο της νίκης απέναντι στον Παναιτωλικό.

Ο Μανού Γκαρθία συμπλήρωσε περισσότερο από έναν μήνα εκτός δράσης, λόγω του συνδρόμου κοιλιακών-προσαγωγών που τον ταλαιπωρεί, και συνεχίζει την προσπάθεια επιστροφής του ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα. Ατομικά προπονήθηκε και ο Ματάρ Τιάμ.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Μετά το ρεπό της Κυριακής, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Δευτέρας ήταν απογευματινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Αποθεραπεία και αποκατάσταση για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι κατοχής μπάλας (με υπεραριθμία), ασκήσεις με την μπάλα και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης).

Οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις».