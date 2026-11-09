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Γιοβάνοβιτς: «Έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε για τα δύο ματς της Εθνικής που έρχονται κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία.

Γιοβάνοβιτς: «Έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια» (vid)
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Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση για το Nations League, έχοντας μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις, απέναντι στην Ολλανδία και τη Σερβία, με τις οποίες θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει αρχικά τους Ολλανδούς στην «Johan Cruyff Arena» στις 13 Νοεμβρίου (21:45), ενώ τρεις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45.

Ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε πως στόχος της ομάδας είναι να παρουσιάσει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο με εκείνο της προηγούμενης διακοπής.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς

Για τα δύο ματς με Ολλανδία και Σερβία: «'Εμειναν δύο ματς έπειτα από τα τέσσερα του πρώτου γύρου θα έλεγα. Είμαστε σε πολύ καλή βαθμολογική θέση, αλλά έχει τεράστια σημασία να ανταποκριθούμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια.

Δημιουργήσαμε στους τέσσερις αγώνες την ευκαιρία να έχουμε πιο υψηλούς στόχους απ' όσους περιμέναμε στην αρχή της διαδικασίας. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε και ίσως καλύτερα κι από τα προηγούμενα ματς. Γιατί έχουμε περισσότερη εμπειρία χωρίς φυσικά υπερεκτίμηση του εαυτού μας, αλλά πάντα με θετική προσέγγιση, ως προς τους στόχους που μπορούν να δημιουργηθούν. Να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάμε καλά».

Για την κλήση του Κουτσουπιά και το γεγονός ότι η πόρτα της Εθνικής ανοίγει διαρκώς: «Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν αρκετά νέα πρόσωπα στην Εθνική ομάδα. Υπάρχουν Έλληνες που παίζουν σε άλλες χώρες, τους παρακολουθούμε κι όταν υπάρχει η άποψη ότι είναι η ώρα ότι μπορούμε να τους δούμε θα το κάνουμε.

Ιδιαίτερα σε κάποιες θέσεις που ενδεχομένως έχουμε περισσότερη ανάγκη, όσον αφορά τη μεσαία γραμμή. Είναι ένα παιδί που εδώ κι αρκετό διάστημα ψάχνει την τύχη του στο εξωτερικό, προσπαθεί, βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο πιστεύω ότι δικαιούται την ευκαιρία και γι' αυτό είναι μαζί μας».

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