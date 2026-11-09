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Στον Ηρακλή μέχρι το τέλος της σεζόν ο Τζέικ Φόρεστερ

Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ από τον Προμηθέα.

Στον Ηρακλή μέχρι το τέλος της σεζόν ο Τζέικ Φόρεστερ
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Ο Ηρακλής προχώρησε στην απόκτηση του Τζέικ Φόρεστερ, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών του ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Ο 27χρονος Αμερικανός σέντερ αποχώρησε από τον Προμηθέα και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Jake Forrester που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά του 1999 στο West Chester της Pennsylvania. Έχει ύψος 2,07 μ. και αγωνίζεται στη θέση του center.

Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα από την Indiana το 2018 και συνέχισε στο Temple, όπου έμεινε μια τριετία (2019-2022), ενώ ολοκλήρωσε τη διαδρομή του στο NCAA, με το πανεπιστήμιο του Saint Louis την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Η σεζόν 2020-2021 ήταν καλύτερή του στο κολεγιακό πρωτάθλημα, έχοντας 9,3 πόντους και 6,4 ριμπάουντ σε 16 παιχνίδια με τη φανέλα του Temple.

Το καλοκαίρι του 2023 άρχισε η επαγγελματική του σταδιοδρομία, με πρώτο σταθμό τους Artland Dragons στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Με τη γερμανική ομάδα μέτρησε 12,5 πόντους και 6,2 ριμπάουντ σε 33 αγώνες.

Τη σεζόν 2024-2025 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Στη GBL πετύχαινε 8,2 πόντους και μάζευε 4,5 ριμπάουντ σε 27 συμμετοχές και στο FIBA Europe Cup οι αριθμοί του ήταν: 7,9 πόντοι και 4,8 ριμπάουντ σε 18 αναμετρήσεις.

Πέρυσι (2025-2026) μετακόμισε στον Άρη, με τον οποίο σημείωνε 5,6 πόντους κι έπαιρνε 4,5 ριμπάουντ σε 22 παιχνίδια στη Stoiximan GBL και στο EuroCup τα νούμερά του ήταν: 5 πόντοι και 3,3 ριμπάουντ σε 18 αγώνες.

Φέτος ξεκίνησε τη σεζόν στη Γαλλία με τη Strasburg, παίζοντας σε μια αναμέτρηση στη Jeep Elite και στη συνέχεια συμφώνησε με τον Προμηθέα, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 11 αναμετρήσεις, έξι στη Stoiximan GBL (5,3 πόντοι και 4,2 ριμπάουντ) και πέντε στο FIBA Europe Cup (7,4 πόντοι και 4 ριμπάουντ)».

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