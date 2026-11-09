Μαρσελίνιο Χουέρτας: Αποχωρεί από την Τενερίφη μετά από επτά χρόνια κι υπογράφει στην Ντουμπάι

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις της σεζόν βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της, καθώς ο Μαρσελίνιο Ουέρτας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Τενερίφη έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, σε ηλικία 43 ετών.

Ο 43χρονος γκαρντ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την Cadena SER να επιβεβαιώνει την πληροφορία και να κάνει λόγο για συμβόλαιο που θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028. Εφόσον ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, ο Ουέρτας θα αφήσει πίσω του μία σπουδαία διαδρομή στην Τενερίφη, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς που έχουν περάσει από τη Liga Endesa.

Στην Ντουμπάι, ο Χουέρτας θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με τον Τσάβι Πασκουάλ. Οι δύο τους είχαν συνυπάρξει στην Μπαρτσελόνα από το 2011 έως το 2015, διάστημα κατά το οποίο πανηγύρισαν σημαντικές επιτυχίες. Περίπου μία δεκαετία αργότερα, οι δύο άνδρες ετοιμάζονται να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά με στόχο να οδηγήσουν την Ντουμπάι σε διακρίσεις στη EuroLeague.