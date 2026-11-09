FIFA: Ο Αρσέν Βενγκέρ στο προσκήνιο ως πιθανός αντίπαλος του Τζιάνι Ινφαντίνο

Ο Αρσέν Βενγκέρ εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται ως πιθανές εναλλακτικές απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA, με την UEFA να αναζητά έναν αξιόπιστο υποψήφιο που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον νυν πρόεδρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «L'Équipe», ο πρώην τεχνικός της Άρσεναλ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση εδώ και αρκετές εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει ακόμη στην οριστική του απόφαση.

Η πολυετής παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο του ποδοσφαίρου, αλλά και η εμπειρία που έχει αποκτήσει στη διοικητική δομή της FIFA, αποτελούν σημαντικά στοιχεία υπέρ του. Άλλωστε, από το 2019 κατέχει τη θέση του επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, γεγονός που του έχει προσφέρει άμεση γνώση της λειτουργίας της.

Οι σχέσεις του Ινφαντίνο με την UEFA είχαν δοκιμαστεί έντονα το περασμένο καλοκαίρι, όταν έγινε γνωστό το σχέδιο για την πώληση μειοψηφικού μεριδίου σε εταιρεία που σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιώτες επενδυτές. Η πρόταση συνάντησε την αντίθεση τριών ηπειρωτικών συνομοσπονδιών, ανάμεσά τους και της UEFA, και τελικά εγκαταλείφθηκε από τον πρόεδρο της FIFA.

Παρά την υπαναχώρηση, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία φέρεται να έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του Ινφαντίνο και να αναζητά έκτοτε έναν υποψήφιο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντί του στις επερχόμενες εκλογές.

Από την πλευρά του, πάντως, ο Ιταλοελβετός παράγοντας έχει ενισχύσει τη θέση του, εξασφαλίζοντας τη στήριξη ομοσπονδιών από την Αφρική, την Ασία, την Ωκεανία και τη Νότια Αμερική. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες έλαβε και την υποστήριξη των κρατών-μελών της Ένωσης Ποδοσφαίρου της Καραϊβικής (CFU).

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της FIFA είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 18 Μαρτίου του επόμενου έτους, στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Ραμπάτ του Μαρόκου.