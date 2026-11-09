Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 0-2: Τρίτη σερί νίκη για τους Θεσσαλούς - Παραμένουν στα χαμηλά οι Επτανήσιοι

Η Νίκη Βόλου πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο του Μαρκόπουλου, επικρατώντας με 2-0 της Ζακύνθου, σε μία αναμέτρηση στην οποία είχε τον έλεγχο και την υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα.

Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα της Μαγνησίας ανέβηκε στην 5η θέση της Super League 2, μειώνοντας στους τρεις βαθμούς την απόσταση από τις θέσεις ανόδου.

Η Νίκη απείλησε για πρώτη φορά στο 7ο λεπτό, όταν ο Πολέτο έβγαλε την αντεπίθεση και πάσαρε δεξιά στον Λίγδα. Εκείνος συνέκλινε προς την περιοχή και επιχείρησε σουτ με το αριστερό, όμως ο Τσόγκας ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε σταθερά. Στο 18’, οι δύο πρωταγωνιστές της προηγούμενης φάσης συνεργάστηκαν ξανά, με τον Πολέτο να εκτελεί με τη μία και τον αντίπαλο τερματοφύλακα να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση.

Η Ζάκυνθος προσπάθησε να απαντήσει στο 25’, αλλά το διαγώνιο σουτ του Γυφτομήτρου πέρασε αρκετά έξω από την εστία. Η Νίκη συνέχισε να δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις και στο 34’ έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Τζήμας, μετά από συνεργασία των Σαλαμούρα και Κιβρακίδη, επιχείρησε να σκοράρει με πλασέ, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ανήκε και πάλι στους φιλοξενούμενους, με τον Σαλαμούρα να αποφεύγει αντίπαλο και να εξαπολύει δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ο Τσόγκας, ωστόσο, κράτησε το μηδέν με ακόμη μία σημαντική επέμβαση.

Η πίεση της Νίκης συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα. Στο 53’, η κεφαλιά του Μαχαίρα, έπειτα από σέντρα του Λίγδα, πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα, όμως, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Μαχαίρας συνεργάστηκε με τον Λίγδα, ο οποίος τροφοδότησε τον Μάντζη, με τον τελευταίο να εκτελεί από κοντινή απόσταση και να γράφει το 1-0.

Στο 60’ ο Λουκίνας απείλησε με γυριστό σουτ, αναγκάζοντας τον Τσόγκα σε νέα δύσκολη απόκρουση. Η Ζάκυνθος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 64’ έφτασε κοντά σε μία απρόσμενη ισοφάριση, όταν η κεφαλιά του Βαφέα προς τα πίσω έβαλε σε δοκιμασία τον Γκαραβέλη, ο οποίος απομάκρυνε με τις γροθιές σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι «άγγιξαν» το 1-1 στο 69ο λεπτό. Ο Καρίμ έστρωσε την μπάλα στον Μπαστακό, εκείνος επιχείρησε δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Νίκη, ωστόσο, δεν άφησε περιθώρια για μεγαλύτερη αγωνία και στο 83’ έβαλε τέλος στην υπόθεση νίκη. Ο Παμλίδης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Λουκίνας βρέθηκε απέναντι από τον Τσόγκα, τον προσπέρασε και με ψύχραιμο πλασέ από πλάγια θέση διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 0-2

Ζάκυνθος (Ηλίας Φυντάνης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Περέιρα (66' Πεταυράκης), Τσίτσκας (86' Ρώιμπας), Κάτσε, Κάσσος (59' Μπεν Κμαγιάλ), Αναστασόπουλος, Μπαστακός, Νέιρα (66' Παναγιωτούδης), Σέλμα (86' Ανανιάδης).

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (59' Αρίας), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ, Τζίμας (46' Μαχαίρας), Πλέγας, Σαλαμούρας (81' Σιούτας), Πολέτο (59' Παμλίδης), Λίγδας, Μάντζης (59' Λουκίνας).

Τα αποτελέσματα

Πανσερραϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Πανθρακικός – ΑΕΛ 0-3

Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-4

Athens Kallithea – Πανιώνιος 2-0

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό 1-1

Πύργος – ΠΑΟΚ Β΄ 2-4

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου 0-2

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 26

2. Athens Kallithea 20

3. ΑΕΛ 19

4. Νίκη Βόλου 17

5. Πανιώνιος 17

6. Ελλάς Σύρου 16

7. Πανσερραϊκός 13

8. Πανθρακικός 13

9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 13

10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12

11. ΠΑΟΚ Β΄ 12

12. Πύργος 9

13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Απόλλων Καλαμαριάς 8

15. Ολυμπιακός Β΄ 6

16. Ζάκυνθος 4

* Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ' αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.