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Έσπασε τη σιωπή του ο Ολυμπιακός μετά το σκάνδαλο: Ανέβασε βίντεο με διαιτητικά «λάθη» στο Μαρούσι!

Ο Ολυμπιακός δεν έχει πει λέξη για τις συλλήψεις Λιόλιου και διαιτητών, αλλά διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία μετά από χρόνια, μέσω βίντεο στα social media! 

Ηλίας Λαλιώτης

Έσπασε τη σιωπή του ο Ολυμπιακός μετά το σκάνδαλο: Ανέβασε βίντεο με διαιτητικά «λάθη» στο Μαρούσι!
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Το ελληνικό μπάσκετ προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει και οδήγησε στην προφυλάκιση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, του αρχιδιαιτητή Ηλία Κορομηλά, του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, του συνεργάτη και φίλου του Λιούλιου, Γιώργου Μαυραγάνη και στους κατ οίκων περιορισμούς της διαιτήτριας Βάσως Τσαρούχας, και του μέλους της ΚΕΔ και πρώην διαιτητή, Τάσου Πηλοΐδη.

Ως δια... μαγείας, οι φωνές για τους διαιτητές έχουν σταματήσει μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε και η βελτίωση στις αποφάσεις είναι πασιφανέστατες σε όλους. Ή σχεδόν σε όλους.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία δεν έχει πάρει θέση για τις συλλήψεις που έχουν συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ, διαμαρτυρήθηκε για πρώτη φορά μετά από χρόνια για διαιτητικές αποφάσεις!

Από τον επίσημο λογαριασμό στο instagram ανέβηκε βίντει με δύο φάσεις που προκάλεσαν διαμαρτυρίες από τον Γιώργου Μπαρτζώκα και τους παίκτες του. Για φάουλ που δόθηκαν στον Μιλουτίνοφ για σπρώξιμο με το δεξί χέρι στην πλάτη του Γουόκερ και στη συνέχεια στον Τζόζεφ για μαρκάρισμα με το πόδι πάνω στον Αμερικανό.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έτσι έγινε η πρώτη ομάδα που μετά τις συλλήψεις μελών της ΕΟΚ, της ΚΕΔ και διαιτητών, κάνει δημόσια παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις.

Δείτε εδώ την ανάρτηση του Ολυμπιακού:

https://www.instagram.com/p/Dfhi5BnRfxc/
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