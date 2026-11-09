Παναθηναϊκός: Κοτσόλης και Γκούμας στη Λισαβόνα για το μεταγραφικό πλάνο του «τριφυλλιού»

Σε διεθνές επίπεδο κινείται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Δημήτρη Γκούμα να βρίσκονται στη Λισαβόνα, εκπροσωπώντας τον σύλλογο σε μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις της αγοράς του ποδοσφαίρου.

Ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων» και ο στενός συνεργάτης του ταξίδεψαν στην πορτογαλική πρωτεύουσα για να δώσουν το «παρών» στο διεθνές event του TransferRoom, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι εκατοντάδων ευρωπαϊκών ομάδων, στελέχη συλλόγων και ατζέντηδες.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς δίνει τη δυνατότητα για απευθείας επαφές, ανταλλαγή πληροφοριών και συζητήσεις γύρω από πιθανούς μεταγραφικούς στόχους και μελλοντικές συνεργασίες.

Η παρουσία των δύο ανθρώπων του Παναθηναϊκού δεν αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Αντιθέτως, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου για τη διεύρυνση του δικτύου επαφών του συλλόγου και τη δημιουργία σχέσεων που μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμες σε βάθος χρόνου.

Μέσα από τέτοιες συναντήσεις, οι άνθρωποι του «Τριφυλλιού» έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άλλους συλλόγους και εκπροσώπους ποδοσφαιριστών, να αξιολογήσουν διαθέσιμες περιπτώσεις και να προετοιμάσουν το έδαφος για πιθανές κινήσεις στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Στέφανος Κοτσόλης είχε στα πλάνα του να συμμετάσχει και στην προηγούμενη αντίστοιχη συνάντηση του TransferRoom, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη. Ωστόσο, τότε είχε ακυρώσει την τελευταία στιγμή το ταξίδι του, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.

Οι Κοτσόλης και Γκούμας αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης, έχοντας ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες επαφές τους στην Πορτογαλία.