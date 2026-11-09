ΑΕΚ: Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το ματς με τη Δόξας Λευκάδας

H AEK αφήνει πίσω της τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και στρέφει την προσοχή της στον καθοριστικό αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας.

Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ γνωστοποίησε ότι τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια της αναμέτρησης του Σαββάτου (14/11) στη SUNEL Arena.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τη Δόξα Λευκάδας Elabet.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 17:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

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Δείτε όλη τη διαδικασία που απαιτείται και πρέπει να ακολουθήσετε μετά την αγορά του εισιτηρίου, πατώντας ΕΔΩ»