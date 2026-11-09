Εθνική Ελλάδας: Αυτός είναι ο διαιτητής της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ολλανδία

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου (21:45) για την προτελευταία αναμέτρηση του Νations League.

Ο εν λόγω αγώνας έχει σπουδαίο βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A, ισοβαθμώντας με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της League Phase.

Επομένως ένα θετικό αποτέλεσμα για την Εθνική μας μπορεί να «κλειδώσει» την πρόκρισή της στους «8» του Nations League.

Η UEFA για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση όρισε διαιτητή τον 34χρονο Ροχίτ Σάγκι από τη Νορβηγία. Bοηθοί του θα είναι οι Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν. Τέταρτος διαιτητής είναι ο επίσης Νορβηγός Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ, ενώ το δίδυμο του VAR, θα αποτελείται από τους Ισπανούς, Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.