· Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Αυτός είναι ο διαιτητής της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ολλανδία

Ποιος θα διευθύνει την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής μας απέναντι στην Ολλανδία 

Εθνική Ελλάδας: Αυτός είναι ο διαιτητής της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ολλανδία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου (21:45) για την προτελευταία αναμέτρηση του Νations League.

Ο εν λόγω αγώνας έχει σπουδαίο βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A, ισοβαθμώντας με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της League Phase.

Επομένως ένα θετικό αποτέλεσμα για την Εθνική μας μπορεί να «κλειδώσει» την πρόκρισή της στους «8» του Nations League.

Η UEFA για τη σπουδαία αυτή αναμέτρηση όρισε διαιτητή τον 34χρονο Ροχίτ Σάγκι από τη Νορβηγία. Bοηθοί του θα είναι οι Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν. Τέταρτος διαιτητής είναι ο επίσης Νορβηγός Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ, ενώ το δίδυμο του VAR, θα αποτελείται από τους Ισπανούς, Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:58 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Τρεις υποψήφιοι για τον πάγκο μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Αναστασίου

16:53 SUPER LEAGUE 2

Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου 0-2: Τρίτη σερί νίκη για τους Θεσσαλούς - Παραμένουν στα χαμηλά οι Επτανήσιοι

16:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έρευνα της ΔΕΑΒ για την παρουσία των οπαδών του στο Καυτανζόγλειο

16:48 GREEK BASKET LEAGUE

Έσπασε τη σιωπή του ο Ολυμπιακός μετά το σκάνδαλο: Ανέβασε βίντεο με διαιτητικά «λάθη» στο Μαρούσι!

16:27 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αυτό το παιχνίδι χάνει ο Αντίνο που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες

16:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κοτσόλης και Γκούμας στη Λισαβόνα για το μεταγραφικό πλάνο του «τριφυλλιού»

16:19 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

16:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κι όμως, ο Τότι ανέλαβε πόστο σε ομάδα που δεν είναι η Ρόμα

16:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Έσε - Εκτός για 6-7 εβδομάδες, επιστρέφει από το 2027

15:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Αυτός είναι ο διαιτητής της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ολλανδία

15:41 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για το ματς με τη Δόξας Λευκάδας

15:30 SUPER LEAGUE

Ο Τάσος Νικολογιάννης αποκάλυψε στο «ΜΠΙΦ» τον λόγο που εκτέλεσε ο Καλάμπρια το κρίσιμο πέναλτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας