Εθνική Ελλάδας: Δύο «τελικοί» με Ολλανδία και Σερβία για την πρόκριση στους «8» του Nations League

Μετά την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής της Super League, η προσοχή στρέφεται πλέον στην Εθνική Ελλάδας, η οποία ετοιμάζεται για δύο καθοριστικές αναμετρήσεις στην τελευταία διακοπή της χρονιάς.

Η «Γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου (21:45) και υποδέχεται τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45), με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η βαθμολογία και το εισιτήριο για τους «8»

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A, ισοβαθμώντας με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της League Phase. Η αναμέτρηση στο Άμστερνταμ αποκτά, επομένως, ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να φέρει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο στόχο.

Μάλιστα, με νίκη απέναντι στους Ολλανδούς, η Εθνική εξασφαλίζει την παρουσία της στην προημιτελική φάση, καθώς οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου της League A συνεχίζουν στη διοργάνωση.

Το εντυπωσιακό εκτός έδρας σερί της Εθνικής

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει παρουσιάσει εξαιρετικό πρόσωπο μακριά από την έδρα της, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Αρχικά, πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σερβία, επικρατώντας με 2-1 χάρη στο γκολ του Δουβίκα στις καθυστερήσεις. Στη συνέχεια, πέρασε και από τη Γερμανία, με τον Κουρμπέλη να σημειώνει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης για το τελικό 0-1.

Αντίθετα, στα δύο εντός έδρας παιχνίδια στην Τούμπα, η Ελλάδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη. Παρότι προηγήθηκε με 2-0 απέναντι στην Ολλανδία, δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, ενώ απέναντι στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ έμεινε στο 0-0.

Πλέον, η Εθνική έχει μπροστά της δύο κρίσιμες αναμετρήσεις και γνωρίζει πως μία νίκη στις τελευταίες αγωνιστικές είναι πιθανό να αποδειχθεί αρκετή για την εξασφάλιση της πρόκρισης.

Οι αγώνες της Ελλάδας με την Ολλανδία και τη Σερβία θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον Alpha και το Novasports Start.