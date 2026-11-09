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Ligue 1: Ο Αμπνταλά «υπέγραψε» το διπλό της Μαρσέιγ απέναντι στη Λανς

Η Μαρσέιγ κατάφερε να αποδράσει από την έδρα της Λάνς και ανέβηκε στην 4η θέση της Ligue 1

Ligue 1: Ο Αμπνταλά «υπέγραψε» το διπλό της Μαρσέιγ απέναντι στη Λανς
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Ο Κιλιάν Αμπνταλά με δικό του γκολ στο 82΄ χάρισε τους τρεις βαθμούς στη Μαρσέιγ στην έξοδό της στη Λανς, για την 10η αγωνιστική της Ligue 1.

Ο Αμίν Γκουιρί είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό για την ομάδα της Μασσαλίας, με τον Φλοριάν Τοβέν να ισοφαρίζει στο 20΄.

Με 18 βαθμούς, η Μαρσέιγ βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Λανς ακολουθεί από απόσταση -5 βαθμών (13β.).

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