Ligue 1: Ο Αμπνταλά «υπέγραψε» το διπλό της Μαρσέιγ απέναντι στη Λανς

Ο Κιλιάν Αμπνταλά με δικό του γκολ στο 82΄ χάρισε τους τρεις βαθμούς στη Μαρσέιγ στην έξοδό της στη Λανς, για την 10η αγωνιστική της Ligue 1.

Ο Αμίν Γκουιρί είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό για την ομάδα της Μασσαλίας, με τον Φλοριάν Τοβέν να ισοφαρίζει στο 20΄.

Με 18 βαθμούς, η Μαρσέιγ βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η Λανς ακολουθεί από απόσταση -5 βαθμών (13β.).