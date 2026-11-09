Αποδεσμεύτηκε από τη Σαντόνγκ ο Νταλάνο Μπάντον

Νέο κεφάλαιο καλείται να ανοίξει στην καριέρα του ο Νταλάνο Μπάντον, καθώς η παρουσία του στην Κίνα ολοκληρώθηκε πρόωρα. Ο Αμερικανός γκαρντ αποδεσμεύτηκε από τη Σαντόνγκ, έπειτα από μόλις έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα της CBA, και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Μπάντον είχε μείνει ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι από τους Μπόστον Σέλτικς, με αποτέλεσμα να εξετάσει για πρώτη φορά σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την πορεία του μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά, επέλεξε την Κίνα και συμφώνησε με τη Σαντόνγκ, ωστόσο η συνεργασία των δύο πλευρών δεν είχε μεγάλη διάρκεια.

Στα έξι παιχνίδια που αγωνίστηκε με τη φανέλα της κινεζικής ομάδας, ο 26χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 7,8 πόντους, 3,3 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ σε 16,7 λεπτά συμμετοχής. Οι επιδόσεις του δεν έπεισαν τους ανθρώπους της Σαντόνγκ, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευσή του.