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Απίστευτο στατιστικό: Τέσσερα Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ με τον Μαρτίνεθ διαιτητή και τα τέσσερα ισοπαλία

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει διευθύνει τέσσερα ντέρμπι Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ και όλα ολοκληρώθηκαν χωρίς νικητή

Απίστευτο στατιστικό: Τέσσερα Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ με τον Μαρτίνεθ διαιτητή και τα τέσσερα ισοπαλία
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Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ αποδεικνύεται... λάτρης της ισοπαλίας στα ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής σφύριξε για τέταρτη φορά αναμέτρηση των δύο ομάδων και το αποτέλεσμα ήταν ξανά το ίδιο: καμία δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής στο «Γ. Καραϊσκάκης» ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, επιβεβαιώνοντας την παράδοση που έχει δημιουργηθεί στα παιχνίδια των δύο συλλόγων με τον Μαρτίνεθ διαιτητή. Μάλιστα, οι τρεις από τις τέσσερις αναμετρήσεις έληξαν με το ίδιο σκορ, ενώ η μοναδική εξαίρεση ήταν το 0-0.

Intime - Mitsakos Dimitris

Η αρχή έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2019, όταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο φαληρικό γήπεδο. Ακολούθησε το 0-0 στις 8 Μαρτίου 2026, ξανά στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στη συνέχεια, στις 10 Μαΐου 2026, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν εκ νέου με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται επίσης στο 1-1. Το ίδιο αποτέλεσμα καταγράφηκε και στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, με τον Ισπανό ρέφερι να μετρά πλέον τέσσερις ισοπαλίες σε ισάριθμα ντέρμπι.

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